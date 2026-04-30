Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw zeearend gedood door windturbine bij Kreekrak

Dieren

Gisteren, 21:36

Link gekopieerd

Een zeearend is onlangs omgekomen na een botsing met een windturbine bij Windpark Kreekrak. Het gaat om de eerste zeearend die drie jaar geleden werd geboren in natuurgebied het Markiezaat bij Bergen op Zoom. Het dier raakte zwaargewond en moest worden ingeslapen.

Het dier werd pas uren na de botsing gevonden en lag al die tijd gewond in het gebied. Medewerkers van vogel- en zoogdieropvang De Mikke uit Middelburg gaven eerste hulp en pijnstilling. De vleugel bleek verbrijzeld, waarna het dier moest worden ingeslapen. Het is al de derde zeearend in korte tijd die zo sterft.

Tamara van de Vijver, medewerker van de opvang, hielp de zeearend. In de video hierboven vertelt ze haar verhaal.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.