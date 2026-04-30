Opnieuw zeearend gedood door windturbine bij Kreekrak

Een zeearend is onlangs omgekomen na een botsing met een windturbine bij Windpark Kreekrak. Het gaat om de eerste zeearend die drie jaar geleden werd geboren in natuurgebied het Markiezaat bij Bergen op Zoom. Het dier raakte zwaargewond en moest worden ingeslapen.

Het dier werd pas uren na de botsing gevonden en lag al die tijd gewond in het gebied. Medewerkers van vogel- en zoogdieropvang De Mikke uit Middelburg gaven eerste hulp en pijnstilling. De vleugel bleek verbrijzeld, waarna het dier moest worden ingeslapen. Het is al de derde zeearend in korte tijd die zo sterft.

Tamara van de Vijver, medewerker van de opvang, hielp de zeearend. In de video hierboven vertelt ze haar verhaal.