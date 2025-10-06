Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vijf arrestanten rond Rode Lijn-actie weer vrij

Demonstratie

Vandaag, 12:22

Link gekopieerd

De vijf personen die zondag werden aangehouden rond het Rode Lijn-protest in Amsterdam, zijn dezelfde avond weer vrijgelaten. Dat meldt een politiewoordvoerder.

Twee activisten van Extinction Rebellion werden opgepakt voor bekladding van fastfoodketens in de Leidsestraat en op het Centraal Station. De derde arrestatie voor bekladding was op de Overtoom, een politiewoordvoerder weet niet wat daar precies is beklad. Op diezelfde straat werd de persoon aangehouden die de politie had beledigd. De Israëlische vlag werd gestolen op de Dam.

Volgens de organisatie deden 250.000 mensen mee aan het derde Rode Lijn-protest tegen het Israëlbeleid van de regering.

Lees ook

Politie doet 3de aanhouding voor bekladding rond Rode Lijn-protest Amsterdam
Politie doet 3de aanhouding voor bekladding rond Rode Lijn-protest Amsterdam
Organisatie: 250.000 bij Rode Lijn-protest in Amsterdam
Organisatie: 250.000 bij Rode Lijn-protest in Amsterdam
Veel animo voor derde Rode Lijn-demonstratie, protest begonnen op Museumplein
Veel animo voor derde Rode Lijn-demonstratie, protest begonnen op Museumplein

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.