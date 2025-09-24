Onrust in Vleuten: dreigt natuurgebied de Hampoort festivalterrein te worden?

Inwoners van Vleuten maken zich grote zorgen. De Hampoort, een natuur- en recreatiegebied aan de rand van het dorp, is in beeld als mogelijke nieuwe festivallocatie voor 25.000 bezoekers per keer. Waar gezinnen nu wandelen en kinderen spelen, zouden straks podia, drankkramen en tienduizenden feestgangers komen. "Het is een prachtig rustig gebied. Dat willen we niet kwijt aan festivals", zegt Shirley Hutter van het actiecomité.

De onrust in het dorp is groot. Woensdagavond schuift de gemeente aan voor een gesprek met bewoners, de interesse voor de bijeenkomst is zo groot dat er twee sessies van 150 mensen nodig zijn. Buiten worden nog eens tientallen ongeruste inwoners met spandoeken verwacht.

Al 3000 mensen tekenden een petitie tegen de plannen. "Het geeft alleen maar stress en onzekerheid", zegt een bewoner. "Wij zijn niet tegen festivals, maar zet ze alsjeblieft niet in onze achtertuin."

Afvalrace

De gemeente Utrecht begon ooit met tientallen mogelijke plekken voor evenementen en heeft er nog maar drie over. Tot verbijstering van Vleuten staat de Hampoort nog steeds op dat lijstje. Voor bewoners is het onbegrijpelijk dat hun natuurgebied, net omarmd door wandelaars, gezinnen en natuurliefhebbers, wordt gezien als geschikte plek voor commerciële feesten. "Het komt nu direct naast een kindvriendelijke wijk", verzucht Hutter.

Bekijk in bovenstaande video hoe de bijeenkomst verliep.