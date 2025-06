'Te druk en te warm' bij Festival op de Ring: tientallen mensen klimmen over hekken

Het is zaterdagavond op sommige plekken bij het Festival op de Ring in Amsterdam erg druk. Lokale media melden dat tientallen mensen over de hekken langs de snelweg klimmen. Bezoekers laten aan Hart van Nederland weten dat het op sommige plekken slecht geregeld is. "De rijen voor drankjes, de rijen voor ijsjes, de rijen voor veel dingen waren echt veel te lang." Een andere bezoeker besluit na een half uur alweer naar huis te gaan: "Ik houd het voor gezien, het is veel te druk."

Ook bij andere media klagen bezoekers over de drukte. Stadszender AT5 zegt meerdere meldingen te hebben ontvangen van mensen die weg willen omdat het te druk is op het festivalterrein op de A10. Volgens Het Parool is de sfeer in de buurt van een van de podia "bij vlagen grimmig".

Volgens stadszender AT5 kwamen er meerdere berichten binnen van mensen die weg wilden omdat het te vol werd. Vooral rondom de populaire podia van Kris Kross Amsterdam en Audio Obscura raakte het terrein overvol. De organisatie sloot daarom de ingang bij de S206 af om verdere toestroom te stoppen. "Ik voel mij een sardientje in een blikje", laat een bezoeker weten aan de stadszender.

Muziek zachter gezet

Door de drukte rond het terrein van Audio Obscura, waar een "highway rave" op het programma staat, is de muziek daar zaterdagavond tijdelijk stopgezet, laat een woordvoerder van de organisatie weten. "Bezoekers zijn daar over de hekken geklommen. Met extra hulp van de politie, handhaving en beveiliging worden inklimmers tegengehouden." Over de sfeer kan zij nog geen uitspraken doen.

Op sociale media circuleren beelden van mensen die over vangrails klauteren langs de snelweg, terwijl anderen proberen terug te keren naar hun auto of de stad in te lopen. Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden.

Een verslaggever van het ANP ziet dat mensen ook in de buurt van knooppunt De Nieuwe Meer over hekken klimmen. Het lijkt er daar vooral op dat ze dat doen om het festival vanaf de vangrail beter te kunnen zien. Het klimmen leidt daar vooralsnog niet tot problemen, ziet hij.