Festivalgangers op A10 zorgen voor hinder op spoor bij Amsterdam RAI

Het treinverkeer tussen Amsterdam Zuid en Duivendrecht lag zaterdagavond korte tijd stil. Reden: festivalbezoekers die op het spoor liepen bij station Amsterdam RAI. Volgens de NS gaat het om mensen die deelnamen aan het Festival op de Ring, dat werd gehouden op de A10 rondom de stad.

Zaterdag werd er niet alleen gefeest en gesport, maar ook getrouwd op de ringweg rondom Amsterdam. In de bovenstaande video is te zien hoe de 27-jarige Wesley Eenjes en de 28-jarige Regina Omta elkaar het jawoord geven.

Een woordvoerder van de NS zegt dat de festivalgangers vermoedelijk een kortere route wilden nemen. "Zij dachten een slimmere route te vinden", aldus de woordvoerder over de mensen die zonder pardon het spoor overstaken.

De verstoring begon in de avond en duurde volgens spoorbeheerder ProRail zo’n drie kwartier. In die tijd moesten treinen tussen Amsterdam Zuid en Duivendrecht langzamer rijden, of kwamen zelfs tijdelijk helemaal tot stilstand.

Levensgevaarlijk

ProRail benadrukt dat het betreden van het spoor levensgevaarlijk is én hinder veroorzaakt voor duizenden reizigers. “We roepen iedereen op om bij het spoor weg te blijven, zodat de treinen kunnen blijven rijden”, zegt een woordvoerder.

Het Festival op de Ring was zaterdag in volle gang, met optredens en activiteiten langs delen van de A10. Zowel NS als ProRail hopen dat dit incident eenmalig blijft en waarschuwen opnieuw voor de risico’s van spoorlopen.

ANP