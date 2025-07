Hoofdpodium Tomorrowland volledig afgebrand, vlak voor begin festival

Het hoofdpodium van het internationaal bekende dancefestival Tomorrowland in Boom, vlak bij Antwerpen, is volledig afgebrand. Op beelden op sociale media is te zien dat alleen het zwartgeblakerde geraamte nog over is van het gigantische podium. Het is nog onduidelijk of het festival, dat vrijdag zou beginnen, nog doorgaat. Tijdens het uitbreken van de brand waren er geen bezoekers aanwezig op het terrein.

Een woordvoerder van het festival bevestigt de brand tegenover Belgische journalisten. De toegesnelde hulpdiensten hebben niet kunnen voorkomen dat het gehele podium is verloren gegaan. De oorzaak van het vuur is nog onbekend.

Knallen gehoord

De beelden is te zien dat de brand begon aan de linkerkant van het hoofdpodium. Al snel stegen er dikke zwarte rookwolken op boven het festivalterrein. Ook zijn er knallen gehoord, vermoedelijk van pyrotechnisch materiaal dat in vlammen is opgegaan. Bij het hoofdpodium vinden meestal vuurwerkshows plaats en op beelden van de brand is ook te zien dat er vuurwerk ontploft.

Op het moment dat het vuur uitbrak, waren er volgens de VRT zo’n duizend mensen aanwezig op het festivalterrein. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. De rookontwikkeling is fors en de lokale autoriteiten roepen bewoners in de buurt op om ramen en deuren dicht te houden.

Onduidelijkheid of festival doorgaat

Tomorrowland staat wereldwijd bekend om zijn spectaculaire podia en vuurwerkshows. Juist dat grote podium, waar vrijdag onder meer dj Martin Garrix zou optreden, is nu getroffen door het vuur. Het festival zou over twee dagen van start gaan en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, ook veel uit Nederland.

Of de start van het festival nu in gevaar komt, is nog onduidelijk. De organisatie heeft daarover nog geen verdere mededelingen gedaan.

Hart van Nederland / ANP