Bevrijdingspop Haarlem overvol: bezoekers in de verdrukking

Bij Bevrijdingspop Haarlem was het maandagmiddag zo druk dat enkele mensen in het nauw kwamen. Na het optreden van zangeres Roxy Dekker moesten de nooduitgangen worden opengezet.

Meerdere bezoekers laten via social media weten dat het dringen was op het festival. "Het terrein was veel en veel te vol. Echt gevaarlijk!", schrijft Jeroen op X. "Te druk, kan geen kant op", voegt een ander toe.

Op het terrein waren 's middags zo'n 50.000 bezoekers, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. De protocollen voor flinke drukte zijn uitgevoerd. "Zeker voor de gezinnen met jongere kinderen heeft de drukte wel impact. Enkele mensen voelden zich overvallen door de drukte. De mensen die zich niet lekker voelden zijn gecheckt door de ehbo."

Poorten dicht

Een ANP-verslaggever zag tegen 16.30 uur dat er niemand meer het park Haarlemmerhout in mocht en veel mensen voor de poorten stonden te wachten om naar binnen te komen. Volgens een beveiliger was dit op dat moment al een half uur gaande. Op het terrein was het erg druk en er stonden lange rijen bij de toiletten en bars. Ook in de stad is het druk. Veel mensen trekken aan het einde van de middag weer richting het station.

Volgens de woordvoerster van de gemeente loopt het inmiddels weer door bij de vier ingangen van het festivalterrein. Het gratis toegankelijke Bevrijdingspop wordt sinds 1980 in Haarlem gehouden. De festivalorganisatie maakt in de avond het totaalaantal bezoekers bekend.

Hart van Nederland/ANP