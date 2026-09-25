XR-spoorblokkade Utrecht kost zeker een ton, 49.000 reizigers geraakt

De spoorblokkade van Extinction Rebellion (XR) op Utrecht Centraal van 23 mei heeft naar schatting circa 100.000 euro gekost. Ook werden ongeveer 49.000 reizigers geraakt door de verstoring. Dat blijkt uit een analyse van NS die staatssecretaris Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdagmiddag met de Tweede Kamer deelt.

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Bij de actie liepen 27 demonstranten het spoor op. Het treinverkeer moest worden stilgelegd voordat de politie veilig kon ingrijpen. De actievoerders werden na ongeveer een halfuur van het spoor gehaald en aangehouden (zie bovenstaande beelden). De driehoek van Utrecht had de spooractie vooraf verboden.

Volgens Bertram laat de blokkade zien dat de gevolgen verder gaan dan de berekende financiële schade. "De bredere gevolgen zijn moeilijker in geld uit te drukken en reiken bovendien verder dan de spoorsector. Spoorbezettingen leiden tot logistieke en operationele ontregeling, extra inzet van personeel en hulpdiensten en kunnen leiden tot vertragingen die ook na het vrijgeven van het spoor doorwerken."

Schade verhalen op demonstranten

De staatssecretaris wil nog voor het einde van dit jaar met handreikingen komen voor lokale driehoeken. Die moeten helpen om direct op te treden tegen blokkades op het spoor. Ook moeten partijen meer houvast krijgen om demonstranten die schade veroorzaken aansprakelijk te stellen.

"Demonstraties op het spoor raken direct de veiligheid van reizigers, medewerkers en derden die zich op of rond het spoor bevinden. Dit is ontoelaatbaar en strafbaar", aldus Bertram. Hij wijst er ook op dat bij spoorblokkades in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden.