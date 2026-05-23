Tientallen XR-activisten aangehouden na spoorblokkade Utrecht CS

Demonstratie

Vandaag, 18:04

De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De demonstranten stapten rond 13.15 uur meerdere sporen op. Pas nadat al het treinverkeer was stilgelegd, kon de politie veilig het spoor betreden.

Na ongeveer een halfuur waren alle activisten van het spoor gehaald. Ze zijn aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Hun identiteit is nog niet vastgesteld.

Het blokkeren van het spoor is strafbaar. De driehoek van Utrecht - politie, justitie en burgemeester - had de actie vrijdag daarom verboden.

Onrust en klap tijdens sit-in

Kort voor de spoorblokkade hield XR nog een sit-in in de openbare ruimte van het station, waar demonstreren wel is toegestaan. Daarbij ontstond korte tijd onrust en zou ook een klap zijn gevallen, meldt de politie. Eén persoon werd aangehouden, maar mocht later weer naar huis.

De actie van XR was gericht tegen het kabinetsbeleid van Nederland rond Israël.

Door ANP

