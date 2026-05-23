Activisten Extinction Rebellion op spoor Utrecht Centraal, geen treinverkeer

Door een protest van Extinction Rebellion rijden zaterdagmiddag geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Dat meldt de NS. Voordat de actievoerders het spoor op gingen, hielden ze een sit-in in de hal van het station.

De demonstranten hebben een spandoek bij zich met de tekst: "Genocide spoort niet". De politie heeft de actievoerders inmiddels van het spoor gehaald. Rond 13.15 uur betraden actievoerders het spoor op het station.

Protest tegen Israëlbeleid kabinet

De actie van Extinction Rebellion is gericht tegen het kabinetsbeleid rond Israël. De gemeente Utrecht had eerder al laten weten dat de actie niet was toegestaan.

"De politie zal op gezag van het Openbaar Ministerie optreden tegen (een poging tot) een blokkade", liet de gemeente vooraf weten.

Hoe lang het treinverkeer stilligt, is nog niet duidelijk. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van treinen rond Utrecht Centraal.

