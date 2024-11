Twaalf aanhoudingen bij wapenbeurs Ahoy, pand opnieuw beklad

Ahoy in Rotterdam is voor de tweede keer op donderdag beklad met rode verf door demonstranten. Ook probeerden betogers uit het demonstratievak te breken. Bij het evenementencomplex wordt al de hele dag gedemonstreerd tegen een wapenbeurs die daar donderdag is. De politie meldt dat er twaalf mensen zijn aangehouden.

Zo'n tweehonderd demonstranten staan op donderdag in een afgesloten demonstratievak bij de wapenbeurs in Ahoy. Mogelijk hebben sommige deelnemers en bezoekers van wapenbeurs NEDS banden met Israël. Dat land wordt door de betogers beschuldigd van het plegen van genocide in Gaza.

Aan het begin van de dag vonden er drie aanhoudingen voor het bekladden van Ahoy plaats. Vijf andere demonstranten moesten mee naar het bureau, omdat ze niet op de door de gemeente aangewezen plek demonstreerden en een persoon werd aangehouden voor belediging van een agent. Later in de middag heeft de politie dus nog drie demonstranten aangehouden. Op grond waarvan is nog onbekend.

Nepbloed

Onder de demonstranten zijn pro-Palestijnse actievoerders, klimaatactivisten en betogers van de coalitie Verzet Tegen Oorlog. Mogelijk hebben sommige deelnemers en bezoekers van wapenbeurs NEDS in Ahoy banden met Israël. De betogers beschuldigen dat land van het plegen van een genocide in Gaza.

Ze bekladden de ruiten van Ahoy met nepbloed. De bekladding is opgeëist door XR Justice Now! De klimaatbeweging beschrijft de actie als "nepbloed om de deelnemers aan de wapenbeurs vandaag te confronteren met het bloedvergieten dat zij overal ter wereld veroorzaken", zo wordt gesteld in een verklaring. Een schoonmaakbedrijf heeft de rode verf verwijderd.

' Moordenaars'

De beurs duurt tot 17.00 uur, maar bezoekers die het complex eerder verlaten worden toegeroepen door de demonstranten met kreten als "moordenaars" en "bloed aan je handen". Volgens een agent hebben ze eieren meegenomen, maar de demonstranten hebben die niet als projectiel gebruikt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP