Politie pakt meerdere betogers op bij demonstratie tegen wapenbeurs Ahoy

In Rotterdam heeft de politie aanhoudingen verricht wegens de bekladding van Ahoy. Dat gebeurde door tegenstanders van de wapenbeurs die daar donderdag wordt gehouden. Ruim honderd demonstranten staan bij Ahoy, waar een lange rij voor de deur staat met bezoekers die naar binnen gaan.

Een verslaggever van het ANP zag dat er zeker vier personen zijn aangehouden. De politie houdt het nog op drie arrestaties. De politie staat met busjes en de mobiele eenheid tussen de betogers en de rij met bezoekers. Toen het even onrustig werd aan de kant van de demonstranten, gebruikten een aantal ME'ers een wapenstok.

Aan het protest doen ook pro-Palestijnse betogers mee. Ze hebben Palestijnse vlaggen bij zich en scanderen "Free free Palestine" en "Moordenaars". De politie roept om dat de actievoerders in hun vak, dat is afgezet met hekken, moeten blijven.

Confronteren met bloedvergieten

De bekladding is opgeëist door XR Justice Now! De klimaatbeweging beschrijft de actie als "nepbloed om de deelnemers aan de wapenbeurs vandaag te confronteren met het bloedvergieten dat zij overal ter wereld veroorzaken", zo wordt gesteld in een verklaring. Een schoonmaakbedrijf is inmiddels begonnen met het verwijderen van de rode verf.

XR "eist" dat Ahoy "haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en de wapenbeurs afblaast". Hoofdsponsor KPN zou geld dat daar is ingestoken uit de beurs moeten terugtrekken, vindt de club. XR Justice Now! zegt strijdbaar te zijn en er alles aan gaat doen "om ervoor te zorgen dat deze beurs de laatste wapenbeurs in Nederland zal zijn".

Toegangsweg geblokkeerd

Even verderop hadden actievoerders een van de toegangswegen naar Ahoy geblokkeerd. Op de Zuiderparkweg zaten ongeveer twintig betogers aan elkaar geketend, die actie voerden tegen de wapenbeurs in het Rotterdamse evenementencomplex. De weg is inmiddels weer vrij, ziet een ANP-verslaggever. Volgens de politie zijn de demonstranten hier uit zichzelf weggegaan.

Hart van Nederland/ANP