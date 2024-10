Rijksmuseum komende zaterdag dicht tijdens Museumnacht om angst acties XR

Het Rijksmuseum doet zaterdagavond niet mee aan de Museumnacht omdat Extinction Rebellion een actie in het museum heeft aangekondigd. Het Rijksmuseum meldt dat het genoodzaakt is de deuren gesloten te houden tijdens het evenement "gezien deze bedreiging voor de veiligheid van publiek, medewerkers en kunst".

Extinction Rebellion was van plan om met circa 45 mensen een "geheime en disruptieve actie" in het museum te houden. Het zou de zevende keer zijn geweest dat de actievoerders protesteerden bij het Rijksmuseum. Ze eisen dat het museum direct stopt met de sponsorrelatie met ING.

Het Rijksmuseum wil niet zeggen of het op de hoogte was van de aard van de actie en waarin de bedreiging voor bezoekers en personeel zou liggen.

Vaker doelwit

De angst voor zo'n actie is niet onterecht. Het Rijksmuseum is namelijk vaker doelwit geweest van XR acties. Begin september van dit jaar hadden XR-demonstranten zich aan het hek bij de ingang van het Rijksmuseum vastgeketend.

In maart van 2023 werden ook demonstraties gehouden door mensen van XR. Tien jongeren van 15 tot 22 jaar hielden actie voor het klimaat bij de Nachtwacht, zo is te zien in de video boven dit artikel. Met hun protest vragen de jongeren aandacht voor de gevolgen van de klimaatcrisis en eisen ze dat het Rijksmuseum zich niet langer laat sponsoren door fossiele bedrijven als KLM en ING.

Vorig jaar waren het Rijksmuseum, Van Goghmuseum en het Stedelijk Museum ook al doelwit van bekladding tijdens de Museumnacht. Met rode verf werden de gebouwen destijds beklad. Dit werd gedaan door Workers for Palestine Netherlands omdat "de genocide in Gaza" niet erkend werd.

ANP/Hart van Nederland