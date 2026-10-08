Stadhuis Amsterdam beklad na pro-Palestijns protest op Dam

Het stadhuis van Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag beklad met rode verf. Bij de ingang zijn de letters 'BDS NOW' aangebracht, verwijzend naar een internationale beweging. De bekladding werd donderdagochtend ontdekt, na een omstreden pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. De gemeente doet aangifte.

Tijdens de demonstratie op woensdagavond 7 oktober waren volgens stadsomroep AT5 spandoeken te zien met onder meer de tekst 'long live the 7th of october'. Burgemeester Femke Halsema sprak van "vreselijke uitingen" die onder het mom van demonstratievrijheid werden gedaan. Activisten moesten volgens de stadszender naar het Stoperaplein vertrekken, maar weigerden dat. Daarop werd de demonstratie ontbonden.

Niet alleen in Amsterdam waren er protesten tegen Israël, ook op andere plekken in het land gingen mensen de straat op. Op 7 oktober, precies drie jaar na de aanslagen van Hamas op Israëlische burgers, werd een sit-in gehouden op Utrecht Centraal. Nieuws van de Dag ging langs om te vragen waarom er juist op 7 oktober geprotesteerd moest worden, hoe dat ging is hieronder te zien:

3:52 Pro-Palestijnse demonstranten voeren op 7 oktober actie op Utrecht Centraal

Gemeente doet aangifte

Donderdagochtend bleek dat ook het stadhuis het had moeten ontgelden. "Vanmorgen bleek dat het stadhuis beklad is. Van de bekladding doen we aangifte", aldus Halsema. Hoeveel ramen precies zijn beklad, kan een woordvoerder van de gemeente niet zeggen.

De bekladding wordt donderdagmiddag verwijderd.