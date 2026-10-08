OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Stadhuis Amsterdam beklad na pro-Palestijns protest op Dam

Demonstratie

Vandaag, 16:02

Link gekopieerd

Het stadhuis van Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag beklad met rode verf. Bij de ingang zijn de letters 'BDS NOW' aangebracht, verwijzend naar een internationale beweging. De bekladding werd donderdagochtend ontdekt, na een omstreden pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. De gemeente doet aangifte.

Tijdens de demonstratie op woensdagavond 7 oktober waren volgens stadsomroep AT5 spandoeken te zien met onder meer de tekst 'long live the 7th of october'. Burgemeester Femke Halsema sprak van "vreselijke uitingen" die onder het mom van demonstratievrijheid werden gedaan. Activisten moesten volgens de stadszender naar het Stoperaplein vertrekken, maar weigerden dat. Daarop werd de demonstratie ontbonden.

Niet alleen in Amsterdam waren er protesten tegen Israël, ook op andere plekken in het land gingen mensen de straat op. Op 7 oktober, precies drie jaar na de aanslagen van Hamas op Israëlische burgers, werd een sit-in gehouden op Utrecht Centraal. Nieuws van de Dag ging langs om te vragen waarom er juist op 7 oktober geprotesteerd moest worden, hoe dat ging is hieronder te zien:

Pro-Palestijnse demonstranten voeren op 7 oktober actie op Utrecht Centraal

Gemeente doet aangifte

Donderdagochtend bleek dat ook het stadhuis het had moeten ontgelden. "Vanmorgen bleek dat het stadhuis beklad is. Van de bekladding doen we aangifte", aldus Halsema. Hoeveel ramen precies zijn beklad, kan een woordvoerder van de gemeente niet zeggen.

De bekladding wordt donderdagmiddag verwijderd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Halsema geschokt door steun aan Hamas bij demonstratie op Dam
Demonstratie
Halsema geschokt door steun aan Hamas bij demonstratie op Dam
Drie jaar na 7 oktober: pro-Palestijnse protesten in grote steden
Demonstratie
Drie jaar na 7 oktober: pro-Palestijnse protesten in grote steden
Extra veiligheidsmaatregelen rond 7 oktober-herdenking in Den Haag
Demonstratie
Extra veiligheidsmaatregelen rond 7 oktober-herdenking in Den Haag
Demonstranten na arrestaties rond Israël-manifestatie weer vrij
Demonstratie
Demonstranten na arrestaties rond Israël-manifestatie weer vrij
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.