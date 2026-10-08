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Halsema geschokt door steun aan Hamas bij demonstratie op Dam

Demonstratie

Vandaag, 06:17

De burgemeester van Amsterdam en de Amsterdamse politiechef hebben "met grote afschuw" gezien hoe demonstranten voor het monument op de Dam Hamas steunden. Dat meldt de woordvoerder van de burgemeester, Femke Halsema, woensdagavond. Op een pro-Palestijnse betoging hield een aantal demonstranten een groene vlag omhoog met daarop "we support Hamas".

Halsema en de politiechef melden dat ingrijpen niet mogelijk is, omdat de daad niet strafbaar is. Zij spreken van "verschrikkelijke uitingen" die "shockerend en onsmakelijk" zijn en spreken daarmee hun afkeer uit voor de manier waarop "de demonstranten de demonstratievrijheid gebruikten". "Het doet ons verdriet dat de Dam op deze dag hiervoor gebruikt is."

Volgens de woordvoerder van Halsema waren er verschillende teksten en afbeeldingen te zien die aanstootgevend zijn, maar zat het probleem vooral in de vlag waarop steun aan Hamas wordt betuigd. Dat komt mede doordat de dragers van de vlag vooraan de stoet liepen.

'Hamas-aanval was verzetsdaad'

Een ANP-verslaggever zag onder meer een foto van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu waar een hitlersnor op was geplakt met de tekst "same shit, different day". Ook waren er meerdere borden waarop stond dat de Hamas-aanval een "verzetsdaad" was.

Na de betoging op de Dam liepen demonstranten gezamenlijk het Rokin op, waarna ze door de politie richting de Stopera werden begeleid. Daar ontbond Halsema de demonstratie. De mobiele eenheid was aanwezig om de demonstranten te verdrijven, maar hoefde uiteindelijk niet in te grijpen.

Door ANP

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