'Universiteit Maastricht schorst student uit Gaza na video over 7 oktober'

De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een video op sociale media. Daarin reageert hij op televisiebeelden over de Hamasaanval op Israël van 7 oktober 2023. Dat meldt het AD.

Op beelden die de student zelf op Instagram plaatste, is te zien hoe hij naar een televisie kijkt. Als gemaskerde mannen in beeld verschijnen, zegt hij: "This is me." Ook steekt hij zijn duim op.

'Ontzettend dom'

Peter Malcontent, universitair docent en gespecialiseerd in het Palestijns Israëlisch conflict, reageert tegenover het AD. "Dit is ontzettend dom. En verwerpelijk", zegt hij. Volgens Malcontent kan de video gevolgen hebben voor het debat over Palestijnse studenten in Nederland.

Voorlopig geschorst

De Universiteit Maastricht bevestigt volgens de krant dat de man student is. De universiteit zegt niet bevoegd te zijn om de Instagramvideo zelf te onderzoeken.

Vanwege mogelijke bezorgdheid en onrust onder studenten en medewerkers is hij wel voorlopig geschorst. Hij mag daardoor niet deelnemen aan het onderwijs. De universiteit onderzoekt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten.