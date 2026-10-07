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Extra veiligheidsmaatregelen rond 7 oktober-herdenking in Den Haag

Extra veiligheidsmaatregelen rond 7 oktober-herdenking in Den Haag

Demonstratie

Vandaag, 07:31

Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden woensdag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt daar "zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen" en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Het is woensdag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere gewapende groepen Israël aanvielen. Daarbij werden ongeveer 1200 mensen gedood en 251 mensen ontvoerd.

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Maatregelen blijven geheim

Welke extra veiligheidsmaatregelen rond het Vredespaleis worden genomen, maakt de gemeente niet bekend. Dat doet Den Haag "om de effectiviteit ervan te beschermen".

Bij het Vredespaleis vindt een interreligieuze herdenking plaats. Onder anderen een rabbijn, predikante en imam spreken tijdens de bijeenkomst. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig.

De Israëlische Nationale Veiligheidsraad heeft gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag.

Ook protesten

Ook op andere plekken in Nederland wordt woensdag stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de oorlog in Gaza die daarop volgde.

Daarnaast vinden op verschillende plaatsen pro-Palestijnse protesten plaats. Onder meer op de Dam in Amsterdam en op stations in grote steden zijn acties aangekondigd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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