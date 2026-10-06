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Rode Lijn-protest keert terug naar Amsterdam op 8 november

Demonstratie

Vandaag, 11:01

Amsterdam is aankomende 8 november het decor van een nieuw Rode Lijn-protest. Dertien organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, willen met de massademonstratie laten zien "dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting". Het Museumplein is de aangewezen locatie van het protest.

Het aangekondigde protest heet 'De Rode Lijn Voorbij - geen geld voor genocide'. Ook vinden er in oktober acties plaats. De organisaties schrijven dat "de Nederlandse regering al veel te veel tijd heeft verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting".

In bovenstaande video zie je hoe het protest van vorig jaar in Amsterdam verliep.

Een andere grote protestactie was vorig jaar oktober, waar honderdduizenden mensen de straat op gingen gekleed in het rood. De teller stond zelfs op 250.000 mensen. Wel waren er een aantal aanhoudingen verricht, waaronder voor bekladding. Het was een van de drie grote Rode Lijn-protesten van het afgelopen jaar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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