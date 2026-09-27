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Israël trekt diplomatieke status Nederlanders in na importverbod

Israël trekt diplomatieke status Nederlanders in na importverbod

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 20:27

Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Zij moeten binnen zeven dagen hun door Israël verstrekte diplomatieke documenten inleveren. Om hoeveel Nederlandse medewerkers het gaat en wat hun functies zijn, is nog niet bekend.

De maatregel is volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gidon Saar een reactie op een Nederlands importverbod voor goederen uit bezette gebieden.

Reactie op importverbod

Gidon Saar maakte de maatregel zondag bekend op X. Volgens hem houdt het besluit rechtstreeks verband met het importverbod dat Nederland onlangs instelde. De bezette gebieden zijn stukken land op de Westelijke Jordaanoever die Israëlische kolonisten, vaak met geweld, hebben afgepakt van Palestijnen. Het is een verbod op de import van goederen uit de illegale nederzettingen en handel erin.

Israël wilde eerder al twee Nederlandse ambassademedewerkers uitzetten die werkten in het internationaal steuncentrum voor Gaza (IGCS) in Kiryat Gat, maar kwam daar later op terug.

Door ANP
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