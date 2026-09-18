Demonstranten na arrestaties rond Israël-manifestatie weer vrij

De dertien demonstranten die donderdagavond werden opgepakt rond de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam, zijn allemaal weer vrij. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

Negen van de dertien worden ervan verdacht een demonstratie te hebben verstoord. De overige vier worden verdacht van geweldpleging en bekladding. Het OM weet nog niet of zij vervolgd worden.

Pro-Palestijnse tegendemonstratie verboden

Pro-Palestijnse demonstranten hadden aangekondigd een demonstratie tegen de Israël-manifestatie te willen houden. Die mocht van de burgemeester uit veiligheidsoverwegingen niet op de Dam plaatsvinden. Een rechter steunde dat besluit. De groep werd een andere plek iets verderop in de stad toegewezen. De demonstranten die zich toch op de Dam vertoonden, werden door de politie in bussen geladen en elders vrijgelaten.

Het kwam niet tot een confrontatie tussen de twee groepen.