OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Demonstranten na arrestaties rond Israël-manifestatie weer vrij

Demonstranten na arrestaties rond Israël-manifestatie weer vrij

Demonstratie

Vandaag, 16:20

De dertien demonstranten die donderdagavond werden opgepakt rond de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam, zijn allemaal weer vrij. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

Negen van de dertien worden ervan verdacht een demonstratie te hebben verstoord. De overige vier worden verdacht van geweldpleging en bekladding. Het OM weet nog niet of zij vervolgd worden.

Pro-Palestijnse tegendemonstratie verboden

Pro-Palestijnse demonstranten hadden aangekondigd een demonstratie tegen de Israël-manifestatie te willen houden. Die mocht van de burgemeester uit veiligheidsoverwegingen niet op de Dam plaatsvinden. Een rechter steunde dat besluit. De groep werd een andere plek iets verderop in de stad toegewezen. De demonstranten die zich toch op de Dam vertoonden, werden door de politie in bussen geladen en elders vrijgelaten.

Het kwam niet tot een confrontatie tussen de twee groepen.

Door ANP

Lees ook

Bijna 60 aanhoudingen rondom Israël-manifestatie op de Dam
Demonstratie
Bijna 60 aanhoudingen rondom Israël-manifestatie op de Dam
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.