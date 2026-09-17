Pro-Palestijnse betogers duiken op bij Israël-manifestatie op Dam

Bij de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond pro-Palestijnse betogers opgedoken. De politie meldt dertien aanhoudingen tijdens de protesten. Daarnaast werden 45 mensen aangehouden omdat zij niet op die plek mochten demonstreren. Zij zijn inmiddels weer vrij.

Rond 19.30 uur ontstond korte tijd onrust toen betogers een meterslange Palestijnse vlag van de gevel van H&M lieten zakken en flyers strooiden. Mensen op het plein haalden de vlag direct weg. De politie omsingelde daarna de winkel.

Tegendemonstratie verplaatst

Een pro-Palestijnse tegendemonstratie zou oorspronkelijk op de Dam plaatsvinden, maar dat mocht niet van de gemeente. De organisatoren verloren daarover een kort geding. Het protest werd daarom gehouden op de Oude Turfmarkt, ruim 500 meter verderop.