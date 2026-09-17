OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Pro-Palestijnse betogers duiken op bij Israël-manifestatie op Dam

Pro-Palestijnse betogers duiken op bij Israël-manifestatie op Dam

Demonstratie

Vandaag, 23:07

Bij de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam zijn donderdagavond pro-Palestijnse betogers opgedoken. De politie meldt dertien aanhoudingen tijdens de protesten. Daarnaast werden 45 mensen aangehouden omdat zij niet op die plek mochten demonstreren. Zij zijn inmiddels weer vrij.

Rond 19.30 uur ontstond korte tijd onrust toen betogers een meterslange Palestijnse vlag van de gevel van H&M lieten zakken en flyers strooiden. Mensen op het plein haalden de vlag direct weg. De politie omsingelde daarna de winkel.

Tegendemonstratie verplaatst

Een pro-Palestijnse tegendemonstratie zou oorspronkelijk op de Dam plaatsvinden, maar dat mocht niet van de gemeente. De organisatoren verloren daarover een kort geding. Het protest werd daarom gehouden op de Oude Turfmarkt, ruim 500 meter verderop.

Door ANP

Lees ook

Kamervoorzitter Van Campen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten
Demonstratie
Kamervoorzitter Van Campen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten
Activisten Gaza-vloot doen aangifte seksueel geweld door Israëlische militairen
Crime
Activisten Gaza-vloot doen aangifte seksueel geweld door Israëlische militairen
Kamervoorzitter Van Campen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten
Demonstratie
Kamervoorzitter Van Campen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten
Nationaal Monument op de Dam beklad met teksten en doodskop
Crime
Nationaal Monument op de Dam beklad met teksten en doodskop
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.