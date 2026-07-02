Activisten Gaza-vloot doen aangifte seksueel geweld door Israëlische militairen

Zeven Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla gaan aangifte doen tegen Israëlische militairen. Volgens de organisatie werden zij tijdens hun reis richting Gaza slachtoffer van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat meldt de organisatie en bevestigt advocatenkantoor Prakken D'Oliveira Human Rights Lawyers uit Amsterdam.

Uit medische dossiers, forensische rapportages en röntgenfoto's blijkt volgens de organisatie dat er sprake is van "ernstig letsel, waaronder gebroken ribben, zenuwbeschadigingen en ander lichamelijk trauma".

'Geslachtsdeel vastgepakt'

"Een van de deelnemers is aangeraakt en heeft erover getuigd. Hij is gedwongen zich te ontkleden, is bij zijn geslachtsdeel vastgepakt en op andere manieren vernederd", zegt Marieke Stam, woordvoerder van de Flotilla-deelnemers. "Ook een aantal andere deelnemers zijn gedwongen zich te ontkleden, zoals vrouwelijke deelnemers die hun ontblote bovenlijf moesten laten zien." Volgens Stam kregen activisten uit andere landen ook te maken met seksueel geweld, verkrachting en mishandeling. "Die context maakt het zwaarder, omdat het vooropgezet was."

Volgens de Flotilla vonden de gebeurtenissen plaats nadat de deelnemers op internationale wateren gevangen werden genomen, terwijl zij met voedsel, medicijnen en andere humanitaire hulpgoederen onderweg waren naar Gaza.

De aangifte wordt de komende weken gedaan. "Nu is het aan de Nederlandse rechtsstaat om zorgvuldig te onderzoeken wat er is gebeurd en of strafrechtelijke vervolging op zijn plaats is", zegt Stam.