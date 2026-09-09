Kamervoorzitter Van Campen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten

Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now! die dinsdag het vragenuur verstoorden met geschreeuw. Ook krijgen de demonstranten een pandverbod. Zijn woordvoerder bevestigt dat na berichtgeving van De Telegraaf.

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Van Campen liet vanwege het protest de publieke tribune ontruimen. Ook werd het glas bij de hoofdingang van het gebouw van de Tweede Kamer beklad.

Bekijk de beelden van de verstoring door XR hieronder:

'De maat is vol'

Voor het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, is de maat vol, zegt de woordvoerder. Van Campen wil daarom met justitieminister David van Weel bekijken of de huidige strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog volstaat. De Kamervoorzitter neemt op korte termijn contact met hem op om "wensen en mogelijkheden" te bespreken.

In april dit jaar is ook een debat in de Tweede Kamer verstoord door pro-Palestina betogers, zoals je in onderstaande video ziet. Kort na de verstoring claimde XR Justice Now! verantwoordelijk te zijn voor de verstoring van het debat.

2:18 Kamerdebat 3 keer verstoord door demonstranten

Ook wordt gekeken naar sneller ingrijpen bij nieuwe verstoringen. Mogelijk laat Van Campen de publieke tribune voortaan al na de eerste verstoring ontruimen, in plaats van na de derde. Volgens zijn woordvoerder moet daar nog een besluit over worden genomen.