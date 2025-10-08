Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Staatssecretaris wil demonstraties op spoor woensdagavond tegenhouden

Staatssecretaris wil demonstraties op spoor woensdagavond tegenhouden

Demonstratie

Vandaag, 14:03

Link gekopieerd

Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) wil dat een aangekondigde demonstratie op het spoor van woensdagavond niet doorgaat. Pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben aangekondigd delen van het spoor te bezetten bij "een cruciaal station" als het kabinet niet voor woensdagmiddag een volledig economisch embargo tegen Israël instelt.

"Maar het is niet zo dat we op de knieën gaan, omdat mensen de wet willen overtreden", aldus Aartsen. De staatssecretaris hoopt dat betrokken burgemeesters in samenspraak met de politie, de NS en ProRail demonstranten tegenhouden of anders van het spoor afhalen.

'Levensgevaarlijk'

"Het is levensgevaarlijk voor zowel de demonstranten als voor mensen die op het spoor werken", zegt Aartsen. "Het gaat echt een grens over en ik hoop dat we kunnen voorkomen dat mensen op het spoor terechtkomen." Volgens Aartsen zijn er "intensieve contacten" met burgemeesters over hoe ze met de demonstratie moeten omgaan.

ANP

Lees ook

Activisten bezet universiteitsgebouw Nijmegen aangehouden
Activisten bezet universiteitsgebouw Nijmegen aangehouden
Paleis op de Dam beklad met rode verf door pro-Palestina actiegroep
Paleis op de Dam beklad met rode verf door pro-Palestina actiegroep
Vijf arrestanten rond Rode Lijn-actie weer vrij
Vijf arrestanten rond Rode Lijn-actie weer vrij

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.