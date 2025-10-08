Terug

Activisten bezet universiteitsgebouw Nijmegen aangehouden

Demonstratie

Vandaag, 06:17 - Update: 1 uur geleden

De politie heeft meerdere demonstranten aangehouden bij het bezette Goudsmitpaviljoen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Volgens De Gelderlander is de bezetting beëindigd, maar een woordvoerster van de politie zegt daar geen uitspraken over te kunnen doen. De krant meldt dat een politieagent ter plaatse spreekt over 23 aanhoudingen wegens huisvredebreuk.

Eerder staakte de politie uit veiligheidsoverwegingen een ontruimingsactie van het pand, waarin zich onder meer supergeleidende magneten en koelgassen bevinden. De demonstranten bevonden zich sinds dinsdagochtend in het pand aan de Heyendaalseweg.

Samenwerkingen

De activisten van Nijmegen Student Encampment willen dat de universiteit aangekondigde nieuwe samenwerkingen met Israëlische instituten staakt. Een woordvoerder noemde het teleurstellend dat leden van het College van Bestuur daar in gesprekken dinsdag niet over wilden praten. Universiteitswoordvoerders bevestigen dat de gesprekken er alleen op gericht waren de activisten te laten vertrekken.

ANP

