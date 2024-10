Honderden betuigen steun aan Israël in Amstelveen na jaar vol haat

In het centrum van Amstelveen hebben zondagavond honderden mensen hun solidariteit betuigd aan Israël. De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de terreuraanslag door Hamas, die precies een jaar geleden plaatsvond. Bij deze aanval vielen 1200 doden en werden 250 mensen gegijzeld. Veel aanwezigen droegen Israëlische vlaggen over hun schouders.

Op het Stadsplein werden toespraken gehouden door onder anderen BBB-leider Caroline van der Plas. Ze uitte krachtige woorden over de aanval: "Er is geen 'maar' rondom wat er op 7 oktober 2023 gebeurde. Het was een afschuwelijke moordpartij." Ze riep op om maandag, wanneer pro-Palestijnse demonstraties zijn gepland, thuis te blijven: "Eén dag per jaar kun je thuisblijven. Stay home now!"

'Breng ze thuis'

Ook de opa van Ofir Engel, een Nederlands-Israëlische gijzelaar van Hamas, sprak het publiek toe: "We zullen blijven vechten totdat alle gijzelaars terug zijn." De menigte scandeerde vervolgens "bring them home" als steunbetuiging aan de gijzelaars.

Zaterdag maakte Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) bekend dat het aantal meldingen van Jodenhaat online bij meldpunt Meld.Online Discriminatie sinds 7 oktober vorig jaar met bijna de helft is toegenomen. "Huiveringwekkende statistieken", zei Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Don Ceder. "Laten we om de Joodse gemeenschap in Nederland gaan staan", riep hij op.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Sinds zondag was er op het plein een replica van een ondergrondse tunnel uit Gaza te zien, die de omstandigheden van de gijzelaars symboliseerde.

ANP