Meerdere steunacties voor Israël, jaar na dodelijke inval Hamas

Deze dagen staan wereldwijd zowel Israëliërs als Palestijnen stil bij het begin van de oorlog, een jaar na de bloedige aanslag van Hamas op Israël. Ook in Nederland wordt er op verschillende manieren steun betuigd aan de slachtoffers van de terreur en erop volgende oorlog.

Zo trad dj Adir Dahan, een overlevende van de terreuraanval op het Nova-festival op 7 oktober 2023, op in Amsterdam. Het feest vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag, waar het publiek samenkwam om het leven te vieren. Bij de grootschalige aanval van Hamas kwamen in Israël ongeveer 1200 mensen om het leven en zo'n 250 mensen als gijzelaars werden meegenomen naar de Gazastrook.

Dahan was aanwezig op het Nova-festival toen de aanslag plaatsvond, waarbij Hamas een bloedbad aanrichtte en de oorlog met Israël een definitieve start gaf. Dahan wist aan het geweld te ontsnappen.

Solidariteitsbijeenkomst in Amstelveen

Meerdere Joodse organisaties houden zondagavond een manifestatie in Amstelveen, ter gelegenheid van de eerste herdenking van de aanval op Israël. Het evenement op het Stadsplein wordt georganiseerd door onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en staat in het teken van "solidariteit, rouw, herdenking en verbinding".

Tijdens de manifestatie zullen verschillende politici spreken, waaronder Tweede Kamerleden Caroline van der Plas (BBB) en Don Ceder (ChristenUnie), evenals Eerste Kamerleden Boris Dittrich (D66) en Annabel Nanninga (JA21). Ook familieleden van een door Hamas gevangen genomen Israëlische soldaat zullen het woord nemen. In de middag is er op het plein een replica te zien van een ondergrondse tunnel uit Gaza, vergelijkbaar met de tunnels waar volgens Israëlische autoriteiten meerdere gijzelaars worden vastgehouden door Hamas.

De gemeente Amstelveen heeft laten weten dat de organisatoren verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het evenement, maar dat de overheid voorbereidingen treft om de manifestatie ordelijk te laten verlopen. Vooralsnog zijn er geen tegendemonstraties aangemeld.

Hart van Nederland/ANP