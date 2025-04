'Ravage' na bezetting Maagdenhuis, elf demonstranten nog vast

Elf demonstranten die maandag zijn aangehouden bij het bezette Maagdenhuis in Amsterdam, zitten nog altijd vast. Dat meldt de politie dinsdag. In totaal werden dertien mensen opgepakt. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten.

De elf die nog vastzitten, worden verdacht van huisvredebreuk, vernieling, openlijk geweld en het overtreden van een gebiedsverbod. Justitie beslist na verhoor wat er met hen gebeurt.

Pro-Palestijnse demonstranten bezetten maandag het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan het Spui. Ze eisen dat de UvA alle banden met Israëlische onderwijsinstellingen verbreekt. Rond het Maagdenhuis verzamelden zich ook veel sympathisanten. Later trok de groep naar een andere UvA-locatie, het Binnengasthuis.

'Enorm schadebedrag'

Volgens een UvA-woordvoerder is het Maagdenhuis dinsdag gesloten. Experts zijn bezig de schade aan het gebouw in kaart te brengen en er wordt opgeruimd. Er zijn onder andere schermen en meubels vernield en er is graffiti aangebracht. De universiteit sprak eerder al van een "enorm schadebedrag". Wanneer de exacte kosten bekend zijn, is nog onduidelijk. De politie noemde de situatie in het gebouw "een ravage".

Medewerkers van de UvA die normaal in het Maagdenhuis werken, kunnen voorlopig terecht op andere locaties of vanuit huis werken, aldus de woordvoerder.

ANP