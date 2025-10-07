Terug

Politie begint met ontruimen bezet pand Radboud Universiteit

Demonstratie

Vandaag, 20:28

De politie is begonnen met de ontruiming van het bezette Goudsmitpaviljoen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Agenten zijn bezig met het losmaken van pro-Palestijnse demonstranten die zich voor de ingang met hun handen in buizen aan elkaar hebben vastgemaakt. Vanuit het gebouw wordt hard op de ramen gebonsd. De demonstranten gaven geen gehoor aan de vordering om de locatie te verlaten.

Eerder op de dag waren zowel de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) als de ME aanwezig op het terrein. Het gebied rondom het gebouw is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig.

Levensgevaarlijke situatie binnen in pand

Het is niet bekend hoeveel actievoerders zich in het magnetenlaboratorium aan de Heyendaalseweg bevinden. Volgens de universiteit is de situatie gevaarlijk, omdat zich in het gebouw supergeleidende magneten en koelgassen bevinden. Er zouden "levensgevaarlijke stoffen in de betreffende ruimte" vrij kunnen komen. Daarom moet de actie, die sinds dinsdagochtend gaande is, worden beëindigd.

De actievoerders protesteren tegen nieuwe samenwerkingsverbanden van de universiteit met drie Israëlische instituten.

Ook protest op andere locaties

Op meerdere plekken in het land wordt dinsdag gedemonstreerd door pro-Palestijnse betogers. In Den Haag verzamelden zich enkele honderden mensen bij de Hofvijver, vanwaar zij in een mars richting de Laan van Reagan en Gorbatsjov liepen. Een aanzienlijk deel van de demonstranten draagt gezichtsbedekking, ziet een ANP-verslaggever.

Op Amsterdam Centraal Station wordt een sit-in gehouden. Enkele honderden pro-Palestijnse demonstranten zijn daar bij elkaar. Ze zijn van plan tot 19.00 uur te blijven en daarna naar de Dam te lopen. Ze zwaaien met Palestijnse vlaggen en scanderen leuzen als 'Free, free Palestine' en 'Netherlands, you can't hide, you're supporting genocide'.

Ook op Utrecht Centraal werd gedemonstreerd. Een verslaggever van Nieuws van de Dag doet in de onderstaande video verslag:

Honderden mensen op Utrecht Centraal voor Gaza: 'Israël gebruikt deze dag om genocide te rechtvaardigen'
4:08

Honderden mensen op Utrecht Centraal voor Gaza: 'Israël gebruikt deze dag om genocide te rechtvaardigen'

In de hal van Leiden Centraal zitten enkele tientallen mensen op de grond. Op Rotterdam Centraal demonstreren tussen de honderd en tweehonderd betogers.

Hart van Nederland / ANP

