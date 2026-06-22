Noodkreet voor honderden gewortelde kinderen: 120.000 brieven naar Kamer

Kerkasiel Kampen biedt dinsdag 120.000 steunkaarten aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer aan. Met de actie vragen initiatiefnemers aandacht voor 420 kinderen die volgens hen in Nederland zijn geworteld, maar nog geen verblijfsvergunning hebben.

Het kerkasiel in Kampen biedt sinds 24 november 2024 onderdak aan de Oezbeekse familie Babayants. Het gezin dreigt na jaren in Nederland te worden uitgezet. Hart van Nederland sprak in de zomer van 2024 vrienden van de familie over hun asielprocedure, hoe zij erover denken zie je in de bovenstaande video.

Met postkoetsen naar Den Haag

De steunbetuigingen worden in tachtig postzakken naar Den Haag gebracht. Twee postkoetsen, getrokken door zes paarden, vertrekken met de kaarten richting de Tweede Kamer. De overhandiging staat gepland tussen 13.30 en 13.45 uur in de Statenpassage, de centrale hal van het Kamergebouw.

Voorafgaand aan de overhandiging vindt een manifestatie plaats in de buurt van het Malieveld. Bezoekers uit het hele land worden opgeroepen om in witte kleding te komen. Ook voorgangers van verschillende kerken zijn aanwezig in hun ambtskleding. Vertegenwoordigers van Kerkasiel Kampen en andere aanwezigen spreken de demonstranten toe.