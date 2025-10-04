Dierendag ook demonstratiedag: 6000 actievoerders willen einde aan leed in veehouderij

Ongeveer zesduizend demonstranten lopen op dierendag een protestmars om aandacht te vragen voor leefomstandigheden van dieren in de veehouderij. Ze willen dat dieren buiten kunnen grazen en dat verminkingen stoppen, zoals het afbranden van staarten van varkens. In Nederland worden elk jaar 1,4 dieren geslacht voor onze consumptie.

De actietocht voert door Amsterdam en is georganiseerd door Wakker Dier. Die organisatie is erg blij met de opkomst, "zeker met dit weer". "Al meer dan twintig jaar belooft de politiek dat het beter wordt. Eerlijker. Dierwaardiger. Maar keer op keer wordt die belofte verbroken. Keer op keer trekt de industrie aan het langste eind."

Dierenclubs verzetten zich ook al jaren tegen het fokken van dolfijnen, omdat die volgens de organisaties alleen maar worden ingezet voor vermaak. In deze video zie je meer:

1:52 'Dolfijnen mogen niet meer worden ingezet voor vermaak'

Dat de demonstratie precies nu is georganiseerd, is geen toeval. Het heeft er alles mee te maken dat de verkiezingen eraan komen. Want overheidsplannen rond dierenwelzijn stellen volgens de organisatie maar weinig voor.

Een paar van de misstanden in de veehouderij volgens dierenwelzijnsorganisaties, zoals Wakker Dier:

Pijnlijke ingrepen

Wakker Dier: 'Om ze aan te passen voor een leven in een kleine ruimte worden de krulstaarten van biggetjes afgebrand. Bij kalkoenen wordt een stuk van de snavel verwijderd. En bij kalfjes wordt de hoornaanzet weggebrand zodat ze geen hoorntjes krijgen.'

Moeder en kind gescheiden

Wakker Dier: 'Kalfjes worden meestal direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Biggetjes mogen slechts 28 dagen bij hun moeder blijven. Kuikens krijgen nooit hun moeder te zien.

Nooit daglicht

Wakker Dier: 'De meeste dieren in de vee-industrie zien nooit daglicht en komen nooit buiten. Dicht op elkaar gepakt staan ze in een onnatuurlijke omgeving van beton en staal. Er is nauwelijks stro of andere afleiding.'