Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dierendag ook demonstratiedag: 6000 actievoerders willen einde aan leed in veehouderij

Dierendag ook demonstratiedag: 6000 actievoerders willen einde aan leed in veehouderij

Demonstratie

Vandaag, 16:07

Link gekopieerd

Ongeveer zesduizend demonstranten lopen op dierendag een protestmars om aandacht te vragen voor leefomstandigheden van dieren in de veehouderij. Ze willen dat dieren buiten kunnen grazen en dat verminkingen stoppen, zoals het afbranden van staarten van varkens. In Nederland worden elk jaar 1,4 dieren geslacht voor onze consumptie.

De actietocht voert door Amsterdam en is georganiseerd door Wakker Dier. Die organisatie is erg blij met de opkomst, "zeker met dit weer". "Al meer dan twintig jaar belooft de politiek dat het beter wordt. Eerlijker. Dierwaardiger. Maar keer op keer wordt die belofte verbroken. Keer op keer trekt de industrie aan het langste eind."

Dierenclubs verzetten zich ook al jaren tegen het fokken van dolfijnen, omdat die volgens de organisaties alleen maar worden ingezet voor vermaak. In deze video zie je meer:

'Dolfijnen mogen niet meer worden ingezet voor vermaak'
1:52

'Dolfijnen mogen niet meer worden ingezet voor vermaak'

Nooit daglicht

Dat de demonstratie precies nu is georganiseerd, is geen toeval. Het heeft er alles mee te maken dat de verkiezingen eraan komen. Want overheidsplannen rond dierenwelzijn stellen volgens de organisatie maar weinig voor.

Een paar van de misstanden in de veehouderij volgens dierenwelzijnsorganisaties, zoals Wakker Dier:

Pijnlijke ingrepen

Wakker Dier: 'Om ze aan te passen voor een leven in een kleine ruimte worden de krulstaarten van biggetjes afgebrand. Bij kalkoenen wordt een stuk van de snavel verwijderd. En bij kalfjes wordt de hoornaanzet weggebrand zodat ze geen hoorntjes krijgen.'

Moeder en kind gescheiden

Wakker Dier: 'Kalfjes worden meestal direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Biggetjes mogen slechts 28 dagen bij hun moeder blijven. Kuikens krijgen nooit hun moeder te zien.

Nooit daglicht

Wakker Dier: 'De meeste dieren in de vee-industrie zien nooit daglicht en komen nooit buiten. Dicht op elkaar gepakt staan ze in een onnatuurlijke omgeving van beton en staal. Er is nauwelijks stro of andere afleiding.'

Lees ook

Lijst met verboden huisdieren onder vuur: 'Broddelwerk'
Lijst met verboden huisdieren onder vuur: 'Broddelwerk'
Bavianen gedood omdat populatie te groot werd: 'Ik vind het dieptriest'
Bavianen gedood omdat populatie te groot werd: 'Ik vind het dieptriest'
Zeeleeuwen weg uit Artis na kritiek: laatste drie naar Singapore
Zeeleeuwen weg uit Artis na kritiek: laatste drie naar Singapore

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.