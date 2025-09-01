Ook Nederlandse media op zwart als protest tegen dood journalisten in Gaza

Ook Nederlandse media doen mee aan een internationale protestactie tegen het doden van journalisten in de Gazastrook. Zo verscheen NRC maandag met een volledig zwarte voorpagina. Alleen de tekst “Zonder verslaggevers gaat het beeld uit Gaza op zwart” is te lezen.

Binnenin de krant schrijft NRC dat het zwart op de voorpagina en website bedoeld is om aandacht te vragen voor de gevaarlijke omstandigheden waarin journalisten in Gaza werken. Samen met meer dan tweehonderd andere nieuwsorganisaties en de internationale organisatie Reporters sans Frontières (RSF) roept NRC op tot veilige werkomstandigheden en vrije toegang tot het gebied voor internationale verslaggevers.

Interview

De Volkskrant heeft de voorpagina van maandag gevuld met foto's van in Gaza gedode journalisten en besteedt in de krant op meerdere pagina's aandacht aan hen. Het AD en Het Parool besteden aandacht aan de actie door middel van een interview met de Palestijnse foto- en videojournalist Mohamed Hannawi.

Eerder kondigde World Press Photo uit Nederland aan zich te hebben aangesloten bij de actie, die naast RSF ook wordt georganiseerd door actiegroep Avaaz en International Federation of Journalists (IFJ).

"Voor het eerst in de moderne geschiedenis zullen redacties op alle continenten een grootschalig redactioneel protest coördineren", staat in een gezamenlijke verklaring. Volgens de organisatoren zijn sinds het begin van de oorlog in Gaza zeker 210 journalisten gedood. Daarmee zou dit het dodelijkste conflict voor verslaggevers zijn in de recente geschiedenis.

ANP