Marco Kroon greep in bij protest op Bevrijdingsdag: 'Was bang dat hij minister iets zou doen'

Een opmerkelijk moment tijdens de 5 mei-herdenking in Wageningen. Terwijl minister van Defensie Ruben Brekelmans sprak op het 5 Mei Plein, sprong oud-officier Marco Kroon plots op van zijn stoel. Hij zag dat demonstranten over de hekken klommen en greep meteen in.

"Het was een hele eer om met twee Tweede Wereldoorlog-veteranen op de eerste rij te zitten. Dat zijn voor mij de helden", zegt Kroon bij SBS-programma Nieuws van de Dag. Maar op een gegeven moment ging het mis. "Er stapte iemand over de hekken. Soms moet je niet alleen doen wat je moet doen, maar wat nodig is."

Kroon dacht even dat het uit de hand kon lopen: "Ik was eerst bang dat hij de minister iets zou doen. Dan ga je automatisch 'aan'. Zo ben je opgeleid." Op onderstaande beelden is te zien hoe Kroon snel richting het podium loopt en een demonstrant wegtrekt.

1:51 Toespraak minister Brekelmans verstoord, Marco Kroon grijpt in

Voor Kroon was het moment duidelijk: "Ik ben echt voor vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht, maar niet op dit moment. In Nederland mag bijna alles, maar dit moment kies je niet. Het getuigt van weinig fatsoen." Volgens hem was het dan ook simpel: "Gaan!" De beveiliging nam het later van hem over.

De politie bevestigt dat vijf mensen zijn aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde. Zij zouden over een hek zijn geklommen om aandacht te vragen voor hun zaak.

Na afloop werd Kroon veel aangesproken door het publiek. "Mensen zeggen: dankjewel. Maar ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen."

Hart van Nederland/ANP