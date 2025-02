Grote demonstratie voor maatregelen tegen wolven in Drenthe

Burgers en boeren hebben zich zaterdagmiddag verzameld verzameld om te demonstreren tegen de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Op een grote parkeerplaats aan de Van Schaikweg in Emmen uitten zij hun zorgen over de schade en overlast die het dier veroorzaakt.

Met de actie vragen de deelnemers aandacht voor de impact van de wolf op het platteland. Ze wijzen op de gevolgen voor veehouders en pleiten voor maatregelen om de situatie aan te pakken.

De demonstratie is bedoeld om hun stem te laten horen in het debat over het wolvenbeleid. Het is nog onduidelijk of de overheid op korte termijn aanvullende maatregelen zal nemen.

Bloedige foto's

Met twintig tot dertig auto’s rijden medestanders ’s middags in een toertocht door Drenthe. Veel voertuigen zijn beplakt met bloedige foto's van dieren die ten prooi vielen aan wolvenaanvallen.

"Het is hier altijd wel raak met de wolf die onze paarden dood", zegt Evelien de Gruiter tegen Hart van Nederland. "Eerst waren het nog drie paarden op tweeduizend paarden per jaar, maar dat aantal is intussen al flink opgelopen", zegt ze.

Boeren en paardenliefhebbers

Ook Lok Baardman doet mee met de demonstratie: "Onze schapen worden levend verscheurd door de wolf en door de gemeente wordt maar gezegd, zet er maar hekken neer, maar die hekken zijn echt geen optie", vertelt ze zichtbaar geïrriteerd.