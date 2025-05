Groningers protesteren met fakkels tegen nieuwe gaswinningsvergunning

Tientallen Groningers protesteren vrijdag met fakkels en een petitie tegen het besluit van het kabinet om 8 jaar langer gas te winnen bij Warffum. De actie volgt op het omstreden besluit van minister Hermans (Klimaat) om de NAM nieuwe vergunningen te geven voor gaswinning in Warffum, Pieterzijl en Grijpskerk.

Volgens Hermans is het besluit "niet lichtzinnig" genomen en is de winning technisch veilig. Toch is de woede groot in de regio, waar bewoners zich opnieuw overvallen voelen. "De schade is nog niet hersteld, maar Shell en Exxon krijgen opnieuw ruimte", stellen de initiatiefnemers van Respect voor Groningen.

De vergunning voor Warffum ligt nu stil. De provincie en dorpsbelangenorganisaties hebben bezwaar ingediend en vragen de Raad van State om het besluit te schorsen. De zitting is op 23 mei. Tot die tijd wordt er geen gas gewonnen.

De actie is bedoeld om Den Haag een duidelijk signaal te geven: stop definitief met gaswinning in Groningen.