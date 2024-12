Vergunning gaswinning Warffum tot 2032 verlengd, besluit over Waddenzee blijft uit

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) neemt voorlopig nog geen besluit over gaswinning onder de Waddenzee bij het Friese Ternaard. Zij gaat nog een halfjaar met de NAM in gesprek "met als intentie gaswinning te voorkomen". Ze voldoet daarmee niet aan de wettelijke verplichting om voor de jaarwisseling tot een besluit te komen over de vergunningsaanvraag. Hermans maakte vrijdag wel bekend dat ze de vergunning voor gaswinning bij het Groningse Warffum tot en met 2032 heeft verlengd. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners van het dorp.

Half november haalde de NAM zich nog de woede van de inwoners van Warffum op de hals nadat zij besloten om te stoppen met de herstelbetalingen voor de woningen in het dorp. In de bovenstaande video laten actiegroepen en bewoners weten het 'schandalig' te vinden.

Eerder stelde de Raad van State dat Hermans uiterlijk 1 januari een beslissing moet nemen over de vergunningsaanvraag. Tegelijkertijd, zo benadrukt de minister, zijn er grote maatschappelijke en politieke bezwaren tegen gaswinning in dit kwetsbare Werelderfgoedgebied. "Er zijn geen makkelijke keuzes," aldus Hermans. Op dit moment wordt er nog geen gas uit de zeebodem gehaald bij Ternaard. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwde bovendien eerder dit jaar opnieuw voor risico's, waaronder bodemdaling, bij gaswinning in de regio.

Ook wil ze luisteren naar de zorgen over de gaswinning in de regio. "Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een stabiele en veilige energievoorziening voor Nederland en minder afhankelijk te worden van andere landen." Het argument over leveringszekerheid ligt gevoelig. Uit een parlementaire enquête bleek eerder dat dit argument in het Groningse gasdossier als "rookgordijn" is gebruikt.

Situatie in Warffum 'minder complex'

Wat betreft de gaswinning in Warffum (Groningen) was de situatie eenvoudiger, zegt Hermans. Hier verlengt zij de vergunning tot 2032. Onderzoek van TNO, SodM en de Mijnraad wijst uit dat gaswinning daar veilig kan worden voortgezet zonder nieuwe boringen. "Het was geen lichtvaardig besluit," geeft Hermans aan.

De bewindsvrouw gaat later op vrijdag in gesprek met inwoners van zowel Warffum als Ternaard. De Tweede Kamer stemt volgende week over een oproep tegen goedkeuring voor de vergunning bij Ternaard. De coalitiepartijen NSC en BBB hebben die motie medeondertekend.

