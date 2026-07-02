Groningers en Zeeuwen in verzet tegen kerncentrales: 'Gaat om vertrouwen'

Verontruste inwoners uit Groningen en Zeeland reisden donderdag af naar de Tweede Kamer voor een commissiedebat over de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales. Vooraf boden bestuurders uit Groningen een position paper aan, waarin zij de Tweede Kamer oproepen de Eemshaven niet aan te wijzen als locatie voor een kerncentrale.

Voor de tegenstanders draait het niet alleen om de komst van een kerncentrale, maar ook om vertrouwen. Wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland zegt dat inwoners eerder te horen kregen dat er geen kerncentrale in Groningen zou komen. Van de zeven onderzochte locaties zijn er nu nog drie over, waarvan twee in de Eemshaven. "Dat voelt niet goed", zegt hij.

Voorafgaand aan het debat lieten demonstranten horen waarom zij zich zorgen maken over een eventuele kerncentrale. In de video hierboven vertellen zij waarom ze vinden dat die er niet moet komen.