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Weinig draagvlak voor kerncentrale in Eemshaven: moet iconische molen wijken?

Beleid

Gisteren, 20:18

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Het nieuws dat het Rijk overweegt om de Groningse Eemshaven toch aan te wijzen als locatie voor twee nieuwe kerncentrales, kwam voor buurtbewoners afgelopen donderdag als een donderslag bij heldere hemel. De meeste omwonenden zijn fel tegen de plannen.

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Ook molenaar Ida Wierenga werd verrast door het nieuws. Iconische molen De Goliath krijgt mogelijk twee kerncentrales in de achtertuin als de plannen doorgaan. Dat zorgt voor frustratie bij Ida, die al veertig jaar op de molen werkzaam is. Ze is bang dat de molen in het ergste geval moet wijken. "Dit moeten we toch niet willen, ik schrik van de plannen", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Ik doe dit al bijna 40 jaar, dit is mijn levenswerk."

Inloopavonden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hield dinsdagavond een inloopbijeenkomst over de locatiekeuze voor de kerncentrales in de Eemshaven. Maandag was er al een besloten bijeenkomst voor boeren en grondeigenaren. Het ministerie wil hiermee inwoners betrekken bij het proces en ruimte bieden voor feedback.

Buurtbewoners zijn duidelijk: "Groningen wil geen kerncentrales en dat was al lang duidelijk. Wij hebben de ambitie om op andere manieren duurzame energie op te wekken. Ik zeg: afspraak is afspraak", zegt gedeputeerde Pascal Roemers tegen Hart van Nederland.

Donderdag 2 juli vindt een debat plaats in de Tweede Kamer over de plannen.

Door Redactie Hart van Nederland

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