Na ellende met gaswinning vrezen Groningers komst van kerncentrales

Groningers kwamen zondagmiddag in actie tegen de mogelijke komst van twee kerncentrales in de Eemshaven. Onder het motto "Genog is genog, Den Haag!" demonstreerden tegenstanders op de Vismarkt in Groningen. Ze vinden dat hun provincie na alle problemen rond de gaswinning opnieuw zwaar wordt belast. Bij de organisatie hebben zich ongeveer duizend mensen aangemeld.

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Het kabinet Jetten onderzoekt de Eemshaven en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor twee nieuwe kerncentrales. Volgens netbeheerder TenneT is de Eemshaven technisch gezien de beste optie. Maar in Groningen is veel verzet.

Inwoners en bestuurders wijzen op eerdere toezeggingen dat de provincie na de jarenlange problemen door gaswinning zou worden ontzien. Een voorlopige locatiekeuze werd eind dit jaar verwacht, maar door de politieke situatie is onzeker of die planning wordt gehaald.

'Het ene probleem is nog niet opgelost'

Volgens organisator Tjeerd Palstra van Verenigd Front Kern(afval) Gezond is het vertrouwen in Den Haag ernstig beschadigd. "De belofte was: niet in aardbevingsgebied. Het ene probleem is nog niet opgelost krijgen we er een ander probleem bij. De emotie is heel groot. Veiligheid kunnen ze niet bieden. Groningers vertrouwen niet dat het veilig is." De demonstranten maken zich ook zorgen over de gevolgen voor natuur en dieren en de opslag van radioactief afval.

De belangstelling voor het protest is groot. Er waren vijf touringcars met demonstranten, waarvan drie uit Duitsland. Ook Kamerleden van PRO, de SP en de Partij voor de Dieren zullen het woord voeren.

Ook havenbedrijf ziet kerncentrales niet zitten

Niet alleen inwoners verzetten zich tegen de plannen. Ook Groningen Seaports, de beheerder van de Eemshaven, vindt de komst van kerncentrales geen logische keuze. Uit onderzoek in opdracht van het havenbedrijf blijkt dat de bouw kan botsen met bestaande plannen voor onder meer windenergie, waterstof en duurzame industrie. Vooral een locatie op het terrein van de huidige Eemscentrale zou volgens de onderzoekers ingewikkeld zijn.

De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland hebben daarnaast kritiek op de onderzoeken waarop het kabinet zijn locatiekeuze wil baseren.