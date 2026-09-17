ME ingezet bij demonstratie tegen azc in Opheusden, meerdere aanhoudingen

Bij een protest donderdagavond tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Een woordvoerder kon nog niet zeggen hoeveel. De raadsleden die sinds het aflopen van hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis verbleven, kunnen het gebouw weer uit, zegt hij.

Er ontstond in de loop van de avond een grimmige sfeer bij het protest, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid. Ook werd de politie bekogeld. Daarom werd besloten de Mobiele Eenheid in te zetten. Mogelijk worden er nog meer aanhoudingen verricht, zegt de woordvoerder.