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Gebiedsverbod voor relschoppers rond azc IJsselstein na intimideren bewoners

Gebiedsverbod voor relschoppers rond azc IJsselstein na intimideren bewoners

Crime

Vandaag, 11:51

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Burgemeester Ester Weststeijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om zich in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers op te houden. Zij kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, onder meer op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli.

"Zij pleegden vernielingen, stichtten brand en intimideerden bewoners van de noodopvang, omwonenden en de politie", aldus de gemeente.

Burgemeester Weststeijn zegt dat deze mensen met geweld en intimidatie hun recht op demonstreren verspelen. "Demonstreren is een groot recht. Zolang je je standpunten op een veilige en respectvolle manier kenbaar maakt - en dat mag best een beetje schuren - krijgt eenieder alle gelegenheid om te demonstreren. Maar afgelopen maandag is een aantal personen bewust grenzen overgegaan."

Begin mei richtten relschoppers al vernielingen aan bij het stadhuis. Burgemeester Weststeijn noemde de ongeregeldheden toen: "Bruut".

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Volgens Weststeijn hebben omwonenden en bewoners van de noodopvang zich zeer onveilig gevoeld. "Bewoners die minder dan twaalf uur daarvoor gearriveerd waren en hun eerste nacht op de opvang gingen doorbrengen; de meesten kinderen nota bene. En dan zitten politie, Openbaar Ministerie en gemeente er kort op."

Een van de relschoppers is opgepakt door de politie. De gebiedsverboden gelden vooralsnog voor veertien dagen vanaf de datum van het besluit.

Door ANP

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