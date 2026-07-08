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Gemeente IJsselstein: voorbereiding noodopvang had beter gekund

Gemeente IJsselstein: voorbereiding noodopvang had beter gekund

Beleid

Vandaag, 11:48

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De gemeente IJsselstein erkent dat de voorbereiding op de opening van een noodopvang voor asielzoekers op een aantal punten anders had gemoeten. Dat schrijft burgemeester Ester Weststeijn in een brief aan de gemeenteraad, die woensdagavond over de opvang debatteert. Volgens de gemeente is veel in de aanloop goed verlopen, maar hadden sommige zaken vooraf beter overwogen kunnen worden.

Zo had het college zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het informeren van voetbalvereniging IJFC, nadat was besloten dat de noodopvang op het terrein van de club zou komen. Dat gebeurde een dag later, aan het einde van een regulier overleg, aldus de gemeente. Daardoor voelde het clubbestuur zich overvallen. De mededeling aan het bestuur had moeten worden beschouwd als een "slechtnieuwsgesprek", schrijft Weststeijn.

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Communicatie omwonenden

Ook de communicatie met omwonenden had beter gekund, zegt de gemeente. In de eerste bewonersbrief stonden "onhandige formuleringen" en er werd een persbericht verstuurd voordat de laatste serie bewonersbrieven was bezorgd. Daardoor ontstond "beroering in onze samenleving", aldus Weststeijn. Een volgende keer kunnen ingrijpende besluiten, zoals die over de noodopvang, beter eerder en "in vertrouwelijkheid" met belanghebbenden worden besproken, denkt het college.

Protesten

De komst van de tijdelijke noodopvanglocatie in IJsselstein, die afgelopen maandag in gebruik is genomen, leidde de afgelopen maanden tot protesten. Begin mei vernielden relschoppers de gevel van het gemeentehuis. Nog altijd zijn er demonstraties, meldt het college. De meeste verlopen zonder incidenten. Bewoners ervaren wel geluidsoverlast en sommige omwonenden ervaren de demonstraties als intimiderend en onveilig, zegt de gemeente.

Door ANP

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