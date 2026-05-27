Drie aanhoudingen bij protest tegen asielopvang op sportpark IJsselstein

De bouw van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers op sportpark Groenvliet in IJsselstein is woensdagochtend verstoord door een demonstratie, meldt het ANP. Drie mensen werden aangehouden nadat zij volgens de politie de toegang tot het terrein blokkeerden. De actie vond plaats bij voetbalvereniging IJFC, waar een opvanglocatie voor ongeveer 150 vluchtelingen moet komen.

Volgens nieuwsplatform IJsselstein 2.0 hadden actievoerders zich in de vroege ochtend vastgeketend aan het toegangshek van het sportpark. Daardoor konden aannemers en leveranciers het terrein tijdelijk niet bereiken en liepen de eerste werkzaamheden vertraging op. De politie greep uiteindelijk in en verwijderde de demonstranten, waarna de bouwvoorbereidingen alsnog konden beginnen.

De tijdelijke opvang bestaat uit woonunits voor gezinsleden van statushouders en blijft naar verwachting zes maanden in gebruik. De eerste bewoners zouden begin juli hun intrek nemen. De komst van de opvanglocatie leidt al langere tijd tot verdeeldheid in IJsselstein. Eerder braken er al ongeregeldheden uit na de bekendmaking van de plannen.

Begin mei richtten relschoppers al vernielingen aan bij het stadhuis. Burgermeester Weststeijn noemde de ongeregeldheden toen: "Bruut".

IJFC stapt naar de rechter

Voetbalvereniging IJFC heeft inmiddels aangekondigd naar de rechter te stappen om de bouw stil te laten leggen. Volgens de club is het sportveld geen geschikte locatie voor de opvang en zijn er nog geen duidelijke en bindende afspraken gemaakt met de gemeente. Ondanks het verzet zetten de gemeente en het COA de voorbereidingen voor de noodopvang voorlopig door.