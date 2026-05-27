Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drie aanhoudingen bij protest tegen asielopvang op sportpark IJsselstein

Drie aanhoudingen bij protest tegen asielopvang op sportpark IJsselstein

Crime

Vandaag, 16:50

Link gekopieerd

De bouw van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers op sportpark Groenvliet in IJsselstein is woensdagochtend verstoord door een demonstratie, meldt het ANP. Drie mensen werden aangehouden nadat zij volgens de politie de toegang tot het terrein blokkeerden. De actie vond plaats bij voetbalvereniging IJFC, waar een opvanglocatie voor ongeveer 150 vluchtelingen moet komen.

Volgens nieuwsplatform IJsselstein 2.0 hadden actievoerders zich in de vroege ochtend vastgeketend aan het toegangshek van het sportpark. Daardoor konden aannemers en leveranciers het terrein tijdelijk niet bereiken en liepen de eerste werkzaamheden vertraging op. De politie greep uiteindelijk in en verwijderde de demonstranten, waarna de bouwvoorbereidingen alsnog konden beginnen.

De tijdelijke opvang bestaat uit woonunits voor gezinsleden van statushouders en blijft naar verwachting zes maanden in gebruik. De eerste bewoners zouden begin juli hun intrek nemen. De komst van de opvanglocatie leidt al langere tijd tot verdeeldheid in IJsselstein. Eerder braken er al ongeregeldheden uit na de bekendmaking van de plannen.

Begin mei richtten relschoppers al vernielingen aan bij het stadhuis. Burgermeester Weststeijn noemde de ongeregeldheden toen: "Bruut".

Burgemeester veroordeelt geweld na protesten in IJsselstein: 'Bruut'
1:39

Burgemeester veroordeelt geweld na protesten in IJsselstein: 'Bruut'

IJFC stapt naar de rechter

Voetbalvereniging IJFC heeft inmiddels aangekondigd naar de rechter te stappen om de bouw stil te laten leggen. Volgens de club is het sportveld geen geschikte locatie voor de opvang en zijn er nog geen duidelijke en bindende afspraken gemaakt met de gemeente. Ondanks het verzet zetten de gemeente en het COA de voorbereidingen voor de noodopvang voorlopig door.

Door ANP

Lees ook

Burgemeester veroordeelt geweld na protesten in IJsselstein: 'Bruut'
Burgemeester veroordeelt geweld na protesten in IJsselstein: 'Bruut'
Cel en vrijspraak na vuurwerkgeweld tegen politie bij anti-azc-rellen IJsselstein
Cel en vrijspraak na vuurwerkgeweld tegen politie bij anti-azc-rellen IJsselstein

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.