Cel en vrijspraak na vuurwerkgeweld tegen politie bij anti-azc-rellen IJsselstein

Rechtszaak

Vandaag, 15:38

Twee mannen uit IJsselstein stonden vrijdag terecht voor hun rol bij het bestoken van agenten met vuurwerk. Dat gebeurde begin mei tijdens rellen over de komst van een asielzoekerscentrum in de Utrechtse plaats. Een van de mannen is veroordeeld tot vijf maanden cel, de andere verdachte werd vrijgesproken. "Dit geweld gaat alle perken te buiten", oordeelde de rechter.

Verdachte Ralph H. (20) is veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Naast de celstraf legde de rechtbank hem voorwaarden op, zoals toezicht door de reclassering. Hij moet na de zitting in de cel blijven.

De andere verdachte, Michel van D. (41), werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon hij niet voorzien dat het door hem meegebrachte vuurwerk op agenten zou worden afgeschoten. Hij komt daarom op vrije voeten. Van D. werd na de uitspraak even onwel en is uiteindelijk meegenomen door de parketpolitie.

Schroeiplek op hoofd van agent

Agenten werden in de nacht van 2 op 3 mei beschoten met een Romeinse kaars met 380 shots. Een agent raakte daarbij gewond doordat vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Bij hem werden schroeiplekken op het hoofd en mogelijke gehoorschade vastgesteld. De agenten waren afgekomen op een groep personen in donkere kleding, met hoodies en gezichtsbedekking, die camera's bij het stadhuis onklaar maakten.

'Opgenaaid'

Volgens het Openbaar Ministerie had Michel van D. het vuurwerk meegenomen en Ralph H. vervolgens "opgenaaid" om het af te steken. Van D. ontkent dat en zegt zich te distantiëren van het geweld tegen de agenten.

H. heeft bekend dat hij het vuurwerk heeft afgestoken en op de politie heeft geschoten. Volgens hem gebeurde dat impulsief. "Het is niet goed te praten, het was een hele domme actie."

Het Openbaar Ministerie had tegen beide verdachten tien maanden cel geëist. Voor H. wilde justitie dat vier maanden daarvan voorwaardelijk zouden zijn. Volgens de officier van justitie kwamen de verdachten niet om vreedzaam te demonstreren. "Ze kwamen om te verzieken, te vernielen en anderen geweld aan te doen." In die eis is de politierechter dus niet volledig meegegaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

