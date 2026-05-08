Verdachte (20) opgepakt na rellen bij stadhuis IJsselstein

De politie heeft vrijdag een 20-jarige man uit IJsselstein aangehouden voor de rellen die in de nacht van zaterdag op zondag uit de hand liepen bij het gemeentehuis. De verdachte wordt volgens de politie verdacht van poging tot zware mishandeling.

Rond 00.50 uur verzamelde een groep mensen met gezichtsbedekking zich bij het stadhuis. Daarbij zouden meerdere camera's onklaar zijn gemaakt. Toen agenten ingrepen, werd er zwaar vuurwerk naar hen gegooid en afgeschoten.

Agent gewond, gemeentehuis beschadigd

Een agent raakte gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. De politie trok zich tijdelijk terug en kwam later met extra eenheden terug om de situatie onder controle te krijgen.

Bij het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden ramen vernield. Ook werd vuurwerk naar binnen gegooid en graffiti aangebracht. Op muren stonden onder meer teksten als "azc, weg ermee" en "nee azc!!".

De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen.