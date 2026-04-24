Onrust bij protest tegen asielopvang in IJsselstein

Het protest tegen de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein is vrijdagavond afgelopen. Bij het gemeentehuis was aan het einde van de avond nog een kleine groep demonstranten aanwezig. Eerder op de avond verzamelden zich honderden mensen op evenemententerrein Het Podium.

Burgemeester Ester Weststeijn sprak de menigte toe en gaf aan dat ze “er weleens vrolijker bij had gestaan”. Vanuit het publiek werd geschreeuwd en gescholden. Na enkele toespraken trok een deel van de demonstranten richting het centrum en het gemeentehuis, waar opnieuw veel mensen bijeenkwamen. Daarbij werd ook zwaar vuurwerk afgestoken.

Rust keert terug

Rond 21.00 uur keerde de rust grotendeels terug en gingen de meeste demonstranten naar huis.

De gemeente IJsselstein wil op een veld van voetbalvereniging IJFC tijdelijk opvang bieden aan 100 tot 150 asielzoekers voor een periode van een halfjaar.