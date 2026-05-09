Tweede man opgepakt om rellen tegen azc IJsselstein

Crime

Vandaag, 20:13

Een 40-jarige man uit IJsselstein is zaterdag opgepakt voor het aanvallen van agenten tijdens rellen over de komst van een asielzoekerscentrum in de Utrechtse plaats. De politie verdenkt hem van "medeplichtigheid aan poging tot zware mishandeling".

De ongeregeldheden gebeurden vorig weekeinde. Enkele tientallen mensen met gezichtsbedekking verzamelden zich in de nacht van zaterdag op zondag bij het gemeentehuis van IJsselstein. Ze beschadigden camera's.

Agenten gingen ter plaatse en werden vervolgens met vuurwerk bestookt. Een agent raakte gewond doordat het vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Ook werden de ruiten van het gemeentehuis en van het Fulco Theater ernaast ingegooid. De relschoppers gooiden vuurwerk naar binnen en schreven met graffiti teksten als 'azc, weg ermee' en 'nee azc!!'.

Eerder was een man van 20 uit IJsselstein opgepakt. De rechter-commissaris beslist maandag of hij langer vast blijft zitten.

Door ANP

