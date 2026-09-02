Vijf arrestaties na onrustige anti-azc-demonstratie in Tholen

De politie heeft vijf mensen aangehouden na de onrustige demonstratie tegen de komst van een tijdelijke asielopvang in Tholen. De verdachten zijn onder meer aangehouden vanwege belediging en het verstoren van de openbare orde. Ze zitten woensdag nog vast.

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Het gaat om drie mannen van 21, 24 en 51 jaar en een vrouw van 54 uit de gemeente Tholen. Ook is een 63-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden. Het onderzoek naar wat er dinsdagavond precies is gebeurd, loopt nog.

Driehonderd demonstranten

Volgens regionale krant PZC waren ongeveer driehonderd demonstranten naar het gemeentehuis gekomen. De demonstratie vond plaats voorafgaand aan en tijdens een spoeddebat over de komst van een tijdelijke opvang voor ongeveer 150 asielzoekers.

De situatie werd volgens de politie zo onrustig dat de Mobiele Eenheid werd opgeroepen "om de openbare orde zo snel mogelijk te herstellen". Ook werden politiehonden ingezet.