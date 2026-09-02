Anti-azc-demonstratie Tholen: raadsleden kunnen niet naar buiten

Honderden mensen hebben dinsdagavond gedemonstreerd bij het gemeentehuis in Tholen tegen de geplande opvang van ongeveer 150 asielzoekers. De situatie buiten werd volgens de politie zo onveilig dat raadsleden en andere aanwezigen het gemeentehuis niet mochten verlaten. De Mobiele Eenheid (ME) en politiehonden werden ingezet.

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In het gemeentehuis werd dinsdagavond vergaderd over de plannen voor een tijdelijke opvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. De gemeente Tholen werkt daarvoor samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De opvang moet maximaal 2,5 jaar blijven.

Buiten het gemeentehuis verzamelden zich volgens regionale krant PZC zo'n driehonderd demonstranten die tegen de komst van de opvang zijn. Volgens de politie ontstond onrust toen meerdere demonstranten agenten beledigden en zich schuldig maakten aan opruiing.

Raadsleden moeten binnenblijven

De locoburgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om weg te blijven bij het gemeentehuis. De ME werd opgeroepen "om de openbare orde zo snel mogelijk te herstellen". Ook zette de politie honden in.

Burgemeester Marleen Sijbers riep aanwezigen na de vergadering op om binnen te blijven. "Wees verstandig", zei ze. Mensen konden volgens haar pas naar buiten als de politie aangaf dat het veilig was.

Uiteindelijk moest iedereen in de buurt van het gemeentehuis vertrekken. Rond 23.00 uur keerde volgens PZC de rust terug.