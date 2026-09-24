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Vuurwerk afgestoken bij azc-protest in Kesteren, ME grijpt in

Demonstratie

Vandaag, 21:08

De Mobiele Eenheid (ME) heeft donderdagavond ingegrepen tijdens een azc-protest in het Gelderse Kesteren. Dat gebeurde nadat er vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is door de ME meegenomen in politiebusjes, ziet een ANP-verslaggever. Een woordvoerder weet nog niet precies hoeveel arrestaties er zijn geweest.

Een paar honderd mensen waren donderdagavond naar de Nedereindsestraat bij het dorpshuis van Kesteren gekomen. Er werd vuurwerk afgestoken en af en toe een leus geroepen. De politie was met tientallen agenten en meerdere voertuigen aanwezig.

Politie grijpt in

Toen zwaardere knallen te horen waren, grepen de autoriteiten in. Een paar demonstranten zijn uit de menigte gehaald. De verslaggever zag daarbij ten minste één projectiel richting agenten gegooid worden.

Een deel van de menigte vertrok na het ingrijpen, maar tientallen personen bleven nog voor het dorpshuis staan. Rond 21.15 uur werden de laatste betogers door de politie opgeroepen te vertrekken. Daarop voerde de ME een charge uit, waarna veel demonstranten het dorp in vluchtten.

Vorige week rellen in Opheusden

De demonstratie volgt een week na flinke ongeregeldheden in het nabijgelegen Opheusden. Bij een protest daar braken rellen uit en werden veertien mensen aangehouden.

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Voor donderdagavond werd in Opheusden een noodverordening ingesteld en werd het dorp aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat gebeurde nadat er oproepen waren verschenen voor nieuwe demonstraties.

Demonstranten naar Kesteren

Nadat de gemeente Neder-Betuwe de maatregelen voor Opheusden had aangekondigd, verscheen op Facebook een oproep om bij het dorpshuis in Kesteren samen te komen.

De gemeente meldde eerder al "signalen dat demonstranten zich richten op Kesteren". Kesteren en Opheusden liggen beide in de gemeente Neder-Betuwe.

Door ANP

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